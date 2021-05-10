隨著台灣人口老化快速與出生率的低迷，長照已成為關注議題，安永聯合會計師事務所（EY）近日參加台灣法學研究交流協會舉辦《養老長照機構財務暨法律相關問題》論壇時指出，許多與長照相關的政策、服務與商品更如雨後春筍般發展，但重點在長久經營。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，台灣人口老齡化使得長照議題更顯重要，長照機構面臨許多挑戰，包括如何在營運的同時能夠符合相關政策並穩健經營成長，並提供符合被照顧者與家人需求的服務，因此長照機構需要全面了解經營方式、財稅概念等，才能夠穩固長久經營。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，依據長照機構型態可分為獨資、合夥、財團或社團法人，其中長照機構社團法人又可分為公益和營利型，依據各自型態有不同的課稅方式。

獨資、合夥型態之長照機構應課徵綜合所得稅，營利型之長照機構社團法人則應課徵20％所得稅；若為長照機構財團法人及公益型長照機構社團法人，符合法規的情況下可免徵所得稅。

而營業稅部分，若是銷售社會福利勞務皆為免稅，銷售其他貨物或勞務之營業稅則依營業稅法規定。

楊建華表示，長照機構可以思考以營利法人為營運主體，進一步思考如何永續經營，以及考量如健康管理等長照之整合營運綜效等議題，公司法人亦可考慮投資營利型長照社團法人並成為社員，未來除了可享有營運成果，也可能申請上市櫃，皆有助長照產業走入資本市場。

針對預計進入市場的長照機構，安永執業會計師王彥鈞指出，許多長照機構在資本市場上的常見問題，有關長照機構的特殊法令規範，以及長照機構法人條例相關特殊性規定對於在資本市場籌措資金的影響，該等規定在資本市場隱含的意義。

安永執業會計師王瑄瑄也表示，創櫃板主要為扶植微型及中小型企業，透過創櫃板有助企業資金需求、提升品牌知名度，流程面可免辦理公開發行，籌資成本大幅降低；營運面有助擴大營運規模及吸引人才，櫃買中心免費提供創櫃板公司會計、內控等輔導並輔導公司建置簡易內控及會計制度；籌資面上可以較低成本募得營運所需資金，公司財務體質藉由創櫃板調整符合未來進入資本市場的條件。

(工商 )