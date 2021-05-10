彰化溪湖二溪路一段一家沙發工廠下午傳出火警，火勢、濃煙驚人，彰化縣消防局獲報共出動1個大隊、16個消防分隊火速到場灌救。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化溪湖二溪路一段一家沙發工廠下午傳出火警，火勢、濃煙驚人，彰化縣消防局獲報共出動1個大隊、16個消防分隊火速到場灌救。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化溪湖二溪路一段一家沙發工廠下午傳出火警，火勢、濃煙驚人，且迅速往鄰近建物延燒。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化溪湖二溪路一段一家沙發工廠下午傳出火警，火勢、濃煙驚人，且迅速往鄰近建物延燒。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮二溪路1段10日下午驚傳沙發工廠火警，火勢延燒隔壁輪胎行和飲料工廠；由於火警就發生在重要道路旁，市區民眾人人可見濃濃黑煙直竄天際，嚇壞不少民眾。

彰化縣消防局獲報到場進行搶救，所幸無人受困，2名員工和隔壁輪胎行老闆在搶救時遭嗆傷和灼傷起水泡，緊急送醫均無大礙。該處為連棟分租鐵皮工廠，初步研判是輪胎工廠後方雜物起火後火勢迅速蔓延，一發不可收拾，詳細起火原因仍有待火場鑑識調查釐清。

今天下午1點18分，彰化溪湖二溪路上一家沙發工廠傳出火警，因火勢驚人，迅速往緊鄰建物蔓延、延燒；彰化縣消防局獲報，迅速出動第三大隊和溪湖等16個消防分隊，派遣各式消防車輛26輛，4輛救護車，消防人員59人到場搶救。火勢於下午2時40分控制，並於下午3時07分熄滅。

彰化縣消防第三大隊指出，救災車組於出勤途中發現大量濃煙，抵達現場發現為1樓鐵皮建築之沙發工廠後方起火燃燒，工廠總面積約500平方公尺，有火舌竄出燃燒面積約200平方公尺，火災級數為3級，無人員受傷受困。

附近民眾表示，火勢一發不可收拾，幾公里外都能見巨大黑色濃煙，且火勢迅速竄燒到工廠鄰近建築物，讓附近居民非常緊張，紛紛跑出來關心火勢撲滅進度。

溪湖二溪路沙發工廠大火 濃煙竄天嚇壞人

當時隔壁輪胎行53歲周姓負責人擔心火勢持續擴大，主動幫忙救火時，不慎遭火焰灼傷，手部起水泡；沙發工廠內2名20多歲男員工也慘遭濃煙輕微嗆傷，3人送往彰化醫院救治後已無大礙。

(中時 )