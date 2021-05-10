日本環境大臣小泉進次郎原定今天下午列席國會參議院預算委員會備詢，但因出現發燒症狀，向國會請假前往接受核酸檢驗（PCR）。

日本放送協會（NHK）報導，參議院預算委員會下午審議武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施，首相菅義偉與相關閣員列席備詢。

小泉原定也將列席預算委員會，但在委員會正式召開前的理事會上，執政黨自民黨表示，小泉因身體不適請假，改由副大臣與政務官答詢，獲得在野黨同意。

根據自民黨的說明，小泉出現發燒症狀，前往接受核酸檢驗。

(中央社)