日本環境大臣小泉進次郎發燒 向國會請假驗病毒 16:252021/05/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本環境大臣小泉進次郎(圖右)原定今天下午列席國會參議院預算委員會備詢，卻出現發燒症狀。(圖／路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本環境大臣小泉進次郎原定今天下午列席國會參議院預算委員會備詢，但因出現發燒症狀，向國會請假前往接受核酸檢驗（PCR）。 日本放送協會（NHK）報導，參議院預算委員會下午審議武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施，首相菅義偉與相關閣員列席備詢。 小泉原定也將列席預算委員會，但在委員會正式召開前的理事會上，執政黨自民黨表示，小泉因身體不適請假，改由副大臣與政務官答詢，獲得在野黨同意。 根據自民黨的說明，小泉出現發燒症狀，前往接受核酸檢驗。 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 雖想得諾貝爾 梅琳達早想離開蓋茲 只為了等她 - 國際 火星蘑菇？科學家比對火星照片認為真有生命 - 國際 8851公里輸油管被駭客攻擊關閉 美18州進入緊急狀態 - 國際 比爾蓋茲離婚鬧得兇 家人爆氣 都挺梅琳達 - 國際 澳洲前防長：陸可能引爆區域戰爭 須長期戒備 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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