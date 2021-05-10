新竹縣國中畢業生平均每100人有30人無法就近入學，比例28.69％是全國最高，縣議員吳旭智建議縣府做好超前部署，並持續爭取籌設台大附中和台科大附工，縣長楊文科指台大和台科大校方均以沒有高中職教育經驗，表明沒辦法設立，但會評估增加縣立高中的量體。

吳旭智以新竹縣每年國中生有1萬7千多人畢業，從教育部統計資料中有1萬2千多人能就近入學，約有5千人須在外就學，縣內高中數量不足，致很多學生得流落到外地就讀。

吳旭智建請縣府應向國教署爭取依照人口密度，調整大新竹周邊的高中班級人數，並加速六家高中擴校，發展特色班改制為實驗高中，持續爭取籌設台大附中和台科大附工。同時縣內運動要做好三級銜接，在國中、小階段受良好訓練的運動好手，避免縣內高中資源不足無法延續。

楊文科指出，新竹縣市的共同生活圈，學生到新竹市就讀高中是很正常的情形，不能以統資數據認為學生是無法就近入學，但縣府可以向教育部爭取調整新竹地區的高中班級。

楊文科說，台大設立竹北分部遲未有進展，縣府希望閒置校地能設立台大附中，連同台科大竹北校區也能設立台科大附工，增加新竹縣高中和高職的入學機會，但經多次溝通，兩校均以沒辦過高中職經驗，表明沒辦法設立，已要求教育處評估增加縣立高中量體的可行性。

教育處長楊郡慈則表示，六家高中已評估將老舊的南棟校舍拆除，重建全新的教學大樓，同時會分三期價購校地，並將成立雙語國際實驗班，110學年度招生成為新竹縣第一所辦雙語實驗班的學校，正爭取教育部國教署補助400萬元，建置科技教學媒材，營造雙語環境。

(中時 )