竹北市公所以縣府通過的環評差異影響評估，提出在第6公墓興建量體有10萬罐的納骨塔工程，居民反對並贏得勝訴，縣議員吳傳地和張珈源認縣府已規畫全縣性的生命紀念園區，若市公所以1993年通過環評要在原地興建1.95萬罐的納骨塔，因時空環境已改變，縣府應直接駁回不同意興建。

吳傳地和張珈源10日在質詢時，以縣府已規畫設立新竹縣生命紀念園區，就要通盤考量全縣的需求，不應該讓各鄉鎮自行蓋納骨塔，否則未來縣級生命紀念園區的經營恐陷困難。

吳傳地並以環保局通過竹北公所增加10萬罐的環差評估，自救會提行政訴訟，台北高等行政法院判決自救會勝訴後，若市公所要以1993年通過的環評，興建1.95萬罐納骨塔，因時空環境已很大改變，縣府應不予通過。

民政處長邱靖雅表示，新竹縣生命紀念園區面積有14.1公頃，正與軍方協調土地撥用，日前並完成委外規畫設計，初步規畫納骨塔量體為25萬罐，預估興建經費要30億元，預計最慢2023年6月動工。

邱靖雅說，全縣有129處公墓，有21處全面禁葬，3處已部分禁葬，若全部遷葬恐怕不是一個生命紀念園區可以負荷，若市公所申請興建1.95萬罐的納骨塔，該處會依規受理。

竹北市長何淦銘指出，第6公墓原設計的納骨塔位不夠，才變更擴增到10萬罐，市公所敗訴後會嘗試「起死回生」的機會，若不行就會按原計畫蓋1.95萬罐納骨塔，另尋找用地蓋納骨塔，時機成熟會向縣府民政處申請新建。

另外，張珈源建議生命紀念園區要規畫環保多元葬區，納入寵物殯葬。邱靖雅指多元葬區部分，已規畫有環保葬區，寵物部分將會協調主管的農業處，研擬方案納入設計考量。

(中時 )