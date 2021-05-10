外資轉賣超，電子又摸黑，傳產護駕守月線。美股上周五全面收高，然陸股偏弱，台股集中市場今日在電子權值股又轉跌、電子成交比重跌破4成，加上國內疫情升溫下，盤面仍由航運、金融、鋼鐵、造紙等傳產類股抗空，終場下跌49.39點、為17235.61點，守穩月線之上，總成交值增至4902.15億元。今日外資賣超25.9041億元，投信買超16.8377億元，自營商買超0.1985億元，三大法人賣超8.86億元。

上周五外資買超160.62億元，投信買超8.91億元，自營商買超68.08億元，三大法人買超237.61億元，八大行庫趁勢調節賣超41.9億元；今日外資又轉為賣超25.9041億元，本月以來累計賣超147.96億元，今年以來累計賣超3014.65億元。技術面，5日RSI為53.99，10日RSI為54.70；9日K值為48.95，9日D值為50.42；20日乖離率為0.27。

盤面上，市場傳出5G手機終端拉貨動能浮現賣不動疲態，電子股愁容滿面，聯電(2303)、大立光(3008)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、偉詮電(2436)、矽統(2363)、聯發科(2454)等紛紛大跌。全球運價漲勢銳不可當，陽明(2609)突破百元收100.5元漲停價，萬海(2615)也不甘示弱同步亮燈收101.5元，帶動慧洋-KY(2637)、四維航(5608)等紛紛攻頂。中鋼(2002)第一季財報亮麗，第二季鋼價續漲有益獲利，中鋼今股價收高在45元、漲逾9%，中鴻漲停再創57.4元新高價，鋼鐵股全數強攻，成為今日多頭主帥。

分析師指出，上周台股回檔主要受到部分個股短線漲多，評價持續面臨重新檢視與修正、籌碼面的整理，加上國內外疫情升溫干擾所致，而近期電子股走弱，今日盤中成交比重一度下滑至4成以下，雖有傳產類股輪漲撐盤，然台股的權值股畢竟仍以電子為重心，因此，後市大盤若要明顯再轉強、重回升勢，電子股走勢將是重要關鍵。

(時報資訊)