廣達(2382)旗下全球資料中心解決方案提供者雲達科技，今發表全新5G解決方案IronCloud-Robin雲端平台。

雲達與英特爾、Robin.io密切合作，以協助客戶加速雲端原生轉型。在IronCloud- Robin雲端平台上，可使虛擬機器與容器技術並存，便於共享資源及統一進行自動化流程。它是業界最完整的電信商等級開放Kubernetes平台，建構在Robin.io領先業界的雲端原生平台和多資料中心自動化平台上，具備5G、企業及邊緣應用之最佳化配置，並搭載最新的第3代Intel Xeon可擴充處理器，使資本支出和營運支出得到最佳效益。

為加速雲端原生轉型、加快服務上線的腳步，雲達、英特爾和Robin.io共同以自動化及生命週期管理的最佳實踐為目標，運用軟硬體加速技術，研發出集中式的自動化平台。IronCloud-Robin雲端平台可運用雲端原生基礎架構，實現從資料中心到邊緣的電信工作負載，讓企業能達到雲端原生5G應用（如核心網、RAN以及CDN等）所需的低延遲信賴度，降低部署及管理網路基礎架構的挑戰，並提供可擴充且具成本效益的NFVI平台。

(時報資訊)