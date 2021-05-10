網家(8044)4月營收為34.11億元，年成長8.6％，累計前4月營收為149億元，年成長7.8％，為歷年同期新高。4月營收動能來自旗下PChome 24h購物，受惠4月多款強勢新機接力開賣、挖礦熱潮亦帶動3C周邊購買動能續增，加上母親節採購潮提前湧現，推升禮品及五星飯店餐券需求高漲。

PChome 24h購物保持高度3C銷售動能，4月手機品牌原廠推出新機陸續登場，包括Apple 12紫色、OPPO、POCO、realme、Samsung等，買氣強勁，隨即擠進熱銷榜中，更帶動通訊類產品業績飆升；得利加密貨幣興起，刺激高階大容量硬碟成為搶購標的，像是內接硬碟、外接硬碟、固態硬碟等單月熱賣超過數千枚，Toshiba、WD、Seagate為暢銷三大品牌，其中16TB至18TB企業規格硬碟最搶手，站上備貨充足，動態進貨銷售，滿足即時市場需求，增添營運能量。

母親節檔期活動提早開跑，PChome 24h購物全站買氣上升，除了智能家電、專櫃保養品外，因應家族聚餐提前訂位需求，刺激電子票券銷量成長。另外，子公司PChome旅遊訂房業績亦較去年同期倍增，尤以奢華、親子飯店為最。

另一子公司PChome商店街推動數位轉型有成，已累積超過12萬網店進駐，為持續輔導全台中小企業e化經營，推出店家支付開店方案費、即可享21大類商品12個月0％成交手續費優惠專案，將舉行開店補助方案說明會，協助商家低成本搶進電商市場。

(時報資訊)