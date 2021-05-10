神盾(6462)今(10)日舉辦法人說明會，財務長張家麒表示，今年是神盾比較「辛苦」的一年，神盾積極發展新產品，企圖由指紋走出去，針對市場最感興趣的處分敦泰(3545)股票獲利逾50億元，他表示，絕對和「同業關係」、「產品規劃」毫無關聯，單純只是認為可以增加股東權益，另外，神盾將每股現金股利由9元調升到15元，「並沒有用到敦泰獲利的一毛錢，都是過去的保留盈餘」!

神盾第一季合併營收10.83億元，稅前淨利7675.9萬元，單季淨利6122.4萬元，歸屬母公司業主淨利6508.8萬元，每股盈餘0.94元，單季毛利率為39.4%。

今日神盾法說會持續聚焦日前神盾處分敦泰股價，處分利益逾50億元，張家麒表示，本次處分敦泰股票，把50幾億元的獲利自未實現到已實現，絕對和「同業關係」、「產品規劃」毫無關聯，單純只是認為可以增加股東權益。

神盾上週公告，董事會決議調整去年度股利分派，由原定每股配發9元現金股利調高為15元，股利配發總金額由6.23億元調高為10.39億元，張家麒強調，「神盾將股利提升到15元，並沒有用到敦泰獲利的一毛錢，都是過去的保留盈餘」，神盾目前現金水位很高。

產能問題，張家麒表示，神盾產能主要來自台積電(2330)、韓國三星，目前電容部分已經有second Source，光學部分以台積電為主，會再尋找新的產能，畢竟產能緊張問題短期仍無解，另外，目前12吋晶圓的相關產品已經有在神盾的3月存貨中，只是客戶方面還沒有做轉換，主要還是要等客戶推新機種出來。

張家麒表示，神盾影響毛利率最大的還是產品組合，光學產品多了，毛利自然就提高，只是今年比較難預估，主要還是要看手上拿到的晶圓產能，現在產品組合受限於產能規劃，短時間的波動會比較大，神盾也持續在投入大面積等新產品，會積極送樣全球各個手機廠，上半年應該不會有營收貢獻，且全年營收貢獻仍不大，主要是因為還沒進入量產，AI部分也持續在進行中。

在車用、非手機應用部分，張家麒表示，神盾其實一直有在做，包括NB以及韓國一些汽車廠，相關的產品在單價、毛利上都不錯，但是量還是非常小，營收貢獻僅在個位數，整體獲利幫助有限。

張家麒表示，今年神盾是比較辛苦的一年，光是前4個月營收年衰退30~40%，要藉未來8個月追回來確實有難度，今年定位是神盾轉型的一年，出貨市場、產品比重以及客戶家數應該和去年差不多，神盾不能光靠指紋辨識，一定要有新產品才可以；另外，神盾今年全年的費用也會比去年少。

印度疫情升溫，張家麒表示，神盾大客戶三星在印度的布局相當大，但目前還沒有聽到停產消息，神盾會持續觀察，疫情的影響不容小覷，且手機需求面來說，因為客戶都多少面臨長短腳問題，所以還是比較「混亂」。

(時報資訊)