外型甜美還擁有魔鬼身材的元元（吳婕安），因傻大姊個性被封為「呆萌女神」圈粉無數，她也常活躍於各大綜藝節目上，日前母親節她曬出和媽媽的合照，媽媽凍齡的外貌讓網友們都看傻，紛紛直呼，「不像媽媽，像姐妹哦」。

元元在臉書曬出母女照，只見母女倆穿著同款平口洋裝，元元是白色、媽媽則是黑色，她們同樣頂著妹妹頭長髮，再加上一雙水靈靈的大眼都如出一轍，母女倆看起來簡直就是雙胞胎，相似度超高，而媽媽沒有皺紋的光滑肌膚也讓人驚豔，完全看不出是已經有個成年女兒的媽媽。

元元的媽媽超凍齡。(圖/翻攝自元元臉書)

元元也在內文對媽媽告白，「祝我媽跟全天下媽媽母親節快樂，媽媽～妳平安健康就是我最大的幸福，愛妳唷。」母女倆宛如複製貼上的美照頓時掀起熱議，「不像媽媽，像姊妹」、「媽媽太逆齡了」、「不敢相信」、「這是姐姐吧？」還有網友傻眼問：「等下？ 媽媽在哪？」

元元從小就臉蛋圓潤可愛。(圖/翻攝自元元臉書)

這則貼文曝光後，引起網友熱烈迴響，短短時間內就獲得1.8萬人按讚，也讓元元又在IG限時動態發文貼出和媽媽的合照詢問，「我跟我媽真的越來越像？」同時也曬出童年照片，當時的她還是小嬰兒就已經雙頰圓潤，元元也透露了綽號的原因就是因為「小時候臉很圓，可愛嗎？」

(中時新聞網)