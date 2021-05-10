華航諾富特案持續擴大，指揮中心指揮官陳時中10日宣布，案1184曾在3日下午6點半赴台北福華大飯店「七賢吧」，4日下午3點去過全聯內湖星雲門市、下午約6點半則曾到「餡老滿」南港店用餐；福華大飯店表示，「七賢吧」將停業7天，共2名員工須自主管理；「餡老滿」業者則表示，已緊急停業消毒，4日當天僅一組客人約6人。

全聯內湖星雲門市周邊的清白里長陳東源表示，中央隱匿足跡，都已過了一周才公布，周邊里民人心惶惶，卻只能安撫提醒里民勤洗手、戴口罩，不要恐慌，也不敢說，擔心怕被查水表；陳東源痛批，中央都是在擠牙膏慢慢擠，發生事情要緊急處理，反而讓居民更恐慌。

陳東源說，居民都知道有確診者足跡，但問北市府或區公所都說不知道，政府是要保障人民的安全，但陳時中隱匿後被掀開才公布，真的很扯，地方老百姓都知道。

內湖星雲門市9日已進行全面消毒，今日內湖星雲門市已恢復營業；福華飯店也指出，9日接獲北市衛生局通知，接獲消息後謹慎協調並妥善處理後續消毒防疫工作，包括所有公共場域、飯店B1區域，「七賢吧」將停業7天，期滿後會將再進行加強消毒。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，全聯星雲店8日上午就已消毒，福華大飯店和南港「餡老滿」昨晚也有派員到內部消毒、今早則在外部消毒。

(中時 )