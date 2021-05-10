新北市長侯友宜與新北市樹林農會合影。（許哲瑗攝）

農漁會屆次改選日前落幕，今上午在新北市政府舉辦當選證書頒發典禮，邀集新任三首長及理、監事共襄盛舉，由市長侯友宜頒發賀匾；侯表示，去年全國農會綜合事業盈餘排序，前3名分別由新北市板橋、新莊、中和農會獲得，新北還有10家農會與1家漁會榮獲「農金獎」，期盼農漁會繼續為農漁業及農漁民朋友打拚。

新北市有24家基層農會、1家直轄市農會、5區漁會，本次改選共選出理事304人、監事98人、聘任總幹事28人；侯友宜今代表市府頒發當選證書及賀匾，恭賀新任農漁會幹部。

「農漁會是市府最好的夥伴！」侯友宜致詞表示，農漁會除了在地方協助農漁民事務，也協助市府宣導各項政策，配合紓困與振興各地農產，今年匾額設計與致理科技大學多媒體設計學系合作，融入新北農漁產品與特色景點，為新北各農漁會打造專屬賀匾，期盼市府與農漁會共同打拚，再創高峰。

新北市農業局表示，依據行政院農業委員會統計，去年全國各地農會綜合事業盈餘排序，新北市板橋區、新莊區及中和地區農會包辦前3名，還有7家農會躋身全國前10名；此外新北市去年有10家農會、1家漁會榮獲農業金融體系最高榮譽「農金獎」，比前年增加3家農會與1家漁會，備受肯定。

新北市農會理事長林讚枝表示，未來農會將更兢兢業業，協助農民朋友開拓通路，並持續研發農產加工商品；萬里區漁會新任理事長林榮欽說，將繼續為漁民打造更好的環境，提升漁民服務品質並幫助漁產品銷售，讓新北漁業發光發熱。

(中時 )