頭份市長羅雪珠說明頭份四月八媽祖遶境斗燈裝置啟動。

頭份市四月八媽祖遶境活動已近緊鑼密鼓階段，10日上午，頭份市長羅雪珠與苗栗縣副縣長鄧桂菊，在頭份上公園共同啟動祈福祛災大型斗燈裝置藝術，宣布整個活動將從5月14日的庄神弄藝晚會展開，讓年輕人了解頭份5大庄神與在地人的緊密關連。

「2021頭份四月八 靚燈好客節」即將展開，頭份市公所特別在上公園搭設高12米巨型斗燈，並在10日上午正式亮相，頭份市長羅雪珠與副縣長鄧桂菊共同啟動巨型斗燈，這座巨型斗燈融入統傳統斗燈意象，燈樓上方有斗燈法器圖像，象徵為地方祈福，青少年平安成長，加上大紅燈籠高掛，帶來頭份四月八的慶典熱鬧氣氛。

羅雪珠表示，為了讓年輕朋友理解頭份四月八是神明遶境，為地方趨吉避邪的習俗，今年的頭份四月八活動型態大改變，改以頭份四大庄五大廟宇遶境神明為意象，來設計兩場主題晚會，揭開媽祖遶境的高潮。

首先是5月14日晚間7點首先登場的庄神弄藝晚會，邀請到YOYO家族─柳丁哥哥和天竺鼠姊姊現場帶動跳，以及多個知名團隊表演，市公所並準備500個小提燈，市民只要在活動現場憑兩張3至5月發票就可更換，換完為止。

隔天晚間登場的庄神搖滾晚會，將由皇家舞蹈團帶來開場舞，緊接著是青年斗燈成年祈福儀式，將迎來五大廟斗燈，為所有成年青年祈求平安順遂、學業進步。重頭戲則是由六組歌手在永貞宮廟坪廣場開唱。

羅雪珠指出，2021頭份四月八透過「庄神弄藝、庄神搖滾」作為兩場晚會的主概念，祈求庄神保佑，市民平安。頭份市公所也搭配美食遶境地圖集章，換紀念悠遊卡的周邊活動，邀請遊客一起到頭份嚐美食，歡慶四月八。

頭份市公所在上公園設置大型斗燈替頭份4月8媽祖遶境活動掀起高潮序幕。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠及苗栗縣副縣長鄧桂菊10日上午共同主持斗燈啟動。（謝明俊攝）

頭份上公園大型斗燈在夜間點亮時帶來喜慶熱鬧氣。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份上公園大型斗燈搭配大紅燈籠帶來喜慶氣氛。（謝明俊攝）

頭份市公所將準備5百座小提燈送給市民。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠介紹14、15日兩天晚會內容。（謝明俊攝）

(中時 )