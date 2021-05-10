職場上除了工作能力外，還有複雜的人際關係必須處理，上班族難免會有壓力大、茫然失措的時候，不過有些人選擇「吃苦當吃補」，熬過艱難時刻，也有人希望可以逃避，讓自己稍微休息、冷靜一下。《靈匣網》近日指出生肖屬猴、羊、兔和蛇的人，在職場上很容易一遇到麻煩就想「炒」了老闆。

1、生肖猴

生肖屬猴的人職場企圖心很強，也相當要求工作成果和合理收獲，如果一直無法突破現狀，就會萌生另起爐灶的想法，因為在新環境中擁有新的目標，可以讓你們快速撫平之前所受的委屈，也認為與其浪費時間繼續下去，不如直接「砍掉重練」。

快速轉換戰場，雖然能豐富歷練，但若是屢敗不起，將會嚴重打擊你們的自信。建議你們如果在工作上遇到不順心的事，先靜靜觀察2、3個月，因一時差錯造成的麻煩，往往很快就會解決，除非真的遇到難以處理的問題，才需要考慮另謀出路。

2、生肖羊

生肖屬羊的人職場配合度很高，不會在小地方和公司計較，但如果發現自己沒有受到應有的尊重，或等不到升職加薪的機會，就可能會因為一時賭氣而選擇「裸辭」。

但這樣做的風險也很大，畢竟在新環境也必須長期耕耘才能累積實力。建議你們當發現在原本的職位勝算不大時，至少應該且戰且走、騎驢找馬，不要將自己推向焦慮、憤怒的情緒中，只要振奮自己、努力學習充電，儘管不換工作，也能讓原本看不起你們的人見識到你的轉變與成長。

3、生肖兔

生肖屬兔的人個性溫和，熱愛團隊共事，也有犧牲奉獻的精神，但在未經歷練前，求好心切的精神反而讓你們患得患失、害怕承擔壓力，一旦面臨大量的工作轟炸，或是難以招架的客訴，就會產生暫時逃避的心態，不願被貼上績效不佳的標籤。

每當遇到這種情況時，不妨轉念思考，自己在「菜鳥」階段就先遇上這些麻煩反而是好事，可以提早練就「刀槍不入」的本領，而且屬兔的人在環境適應方面可塑性很大，為了之後長遠的發展，實在不需要為了眼前的小事而逃避。

4、生肖蛇

生肖屬蛇的人做事認真細膩，對環境敏感度也很高，但非常需要有人在旁邊給予溫暖鼓勵，如果察覺自己經常需要獨自承擔工作和壓力，或遇到困難時求助無援，就會感到心灰意冷，乾脆換個可以善待自己的地方。

但出社會後是很現實的，想要得到他人稱讚，也得先做出成績。如果沒有規劃好下一步，就因為情緒貿然離職，只會讓你們感受到更多人情冷暖，有時候就該懂得忍耐、等待，暫時放慢腳步、另尋排解怨氣的方法，說不定柳暗花明很快就會出現。

(中時新聞網)