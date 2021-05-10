泛歐市場的領先基礎設施泛歐交易所（Euronext），已成功定價三期高級債券發行，總發行價為18億歐元。

該債券將於2021年5月17日在都柏林泛歐交易所的受監管市場上交易，並被標準普爾（S＆P）評為BBB。以及在其他電子交易平台上，將在MTS BondVision和MTS BondsPro場館交易5年，10年和20年期債券，這些場館在收購Borsa Italiana Group之後成為Euronext產品套件的一部分。這些債券將通過泛歐證券交易所的丹麥證券交易委員會副總裁證券結算。

這次所發行的債券的主要特徵如下：

第一部分：5年期債券，價值6億歐元（2026年5月17日到期），票面利率為0.125％（ISIN：DK0030485271）

第二部分：10年期債券，價值6億歐元（2031年5月17日到期），票面利率為0.750％（ISIN：DK0030486402）

第三部分：20年期債券，價值6億歐元（於2041年5月17日到期），年息為1.500％（ISIN：DK003048659

此次發行將使泛歐交易所擴展其到期日，並進一步分散其債務投資者基礎。

此次發行的所得款項淨額將用於部分收購Borsa Italiana Group的交易，該收購於2021年4月29日完成，最終對價為44.44億歐元。

美國銀行，農業信貸銀行，匯豐銀行和摩根大通擔任聯合全球協調人，荷蘭銀行，BNPP，IMI Intesa，Mediobanca，SGGCB，UniCredit和ING Securities擔任該交易的聯合帳簿管理人。

Euronext執行長兼董事會主席Stéphane Boujnah說：

「我們對今天在這筆18億歐元債券發行中獲得的強大支持感到高興。這表明我們的投資者對我們戰略性收購Borsa Italiana Group的信心，該集團創建了領先的泛歐洲市場基礎設施​​。該債券將在都柏林上市，在MTS場館交易，並通過丹麥的VP Securities進行結算，這是泛歐交易所聯邦模型概念的證明，該模型旨在加強歐洲資本市場聯盟的骨幹力量。」

(中時新聞網)