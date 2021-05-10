樓主女友超兇車頭燈閃瞎眾多網友。（照片來源：臉書社團《爆廢公社》）

不少網友會在臉書社團發起「蓋XX樓」的文章，一名男網友發起在臉書社團《爆廢公社》發起蓋「愛人愛車樓」，眾多網友看了照片，全被照片中「愛人」的超兇車頭燈閃到，直呼「這車好兇」、「你們有看到車嗎」、「我欣賞車都先從大燈看起」。

樓主在臉書社團《爆廢公社》貼照發起蓋「愛人愛車樓」，表示無差別不分車種，機車、腳踏車都可以蓋上，歡迎愛車美攝交流。樓主自己的愛車是銀色福斯4代Golf，不過網友眼光都在他「愛人」的車頭燈上，紛紛留言：「欸 你們有看到車嗎」、「車頭燈蠻亮的」、「我欣賞車都先從大燈看起」、「這車….好兇」、「嗶嗶嗶 你犯規了喔」。

不過仍是有不少網友認真貼愛車照，從汽車、機車、腳踏車、沙灘車、玩具車、貨櫃車、電動代步車通通出籠，甚至連「天竺鼠車車」都有，還有網友不甘示弱，貼出更凶車頭燈照，也獲得眾多網友按讚欣賞。

有網友不甘示弱貼「更兇」車頭燈照。（照片來源：臉書社團《爆廢公社》）

(中時新聞網)