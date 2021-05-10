彰化縣議員温芝樺在議會致贈縣府團隊及縣長王惠美深具意涵的手工藝品。（溫芝樺提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議會第19屆第五次定期會，彰化縣議員温芝樺在議會致贈縣府團隊及縣長王惠美深具意涵的手工藝品，除了推廣文創產業的發展性外，更期許彰化能在王縣長的帶領下，逐步成為進步繁榮的星光大城，全場溫馨感性。

温芝樺議員表示，今日質詢並未針對關切的相關局處室各別提問，而是將王縣長任期屆滿兩年半期間對縣政建設與努力發表感觸，肯定王惠美帶領的各局處室所付出的辛勞與努力，期許民眾滿意度極高的單位能繼續維持，對於民眾批評也能持續改進，達到縣民的期待。

温芝樺說，對縣長每天行程滿檔，廢寢忘食拚縣政深感不捨，貼心地邀請各局處首長還有縣長與主席一起到前台合影留念，並頒贈「府會同心，其力斷金」並頒贈親手製作的『惠我彰化』紀念獎盃一座給縣府團隊。並致贈王惠美蝶古巴特藝術掛鐘「忘我」，掛鐘作品少了分針跟時針，涵意感謝王縣長廢寢忘食，超時工作，積極兌現對彰化縣民的政治承諾，藉此勉勵縣長「莫忘初衷」，不要忘記對彰化鄉親的期盼。

(中時 )