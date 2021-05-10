動物園肉食性動物逃脫，事情非同小可，可一周前，大陸杭州某動物園3隻金錢豹逃出籠，園方卻一直遲遲不公開消息，直到當地居民多次捕獲「野生金錢豹」的畫面，拍下照趕緊報警，事件才曝了光。對此，杭州動物園前（8）日晚間出面致歉，可是說法卻引發民怨，園方表示是因為擔心民眾恐慌才不得以隱瞞，甚至強調未成年的金錢豹攻擊性較弱。

金錢豹體態近似老虎，行動敏捷，能跳善爬，甚至懂得偷襲，若人類靠近，危險性非常高。（圖／flicker.cc tropicaLiving - Jessy Eykendorp）

據陸媒報導，本（5）月2日，大陸杭州某動物園有3隻金錢豹逃脫，而且透過《華人百科》的內容可以得知，金錢豹體態近似老虎，行動敏捷，能跳善爬，無疑是爬樹高手，加上跑起來時速可達70公里，屬於大型肉食動物，性情又凶猛、狡猾，甚至懂得偷襲，若人類靠近，危險性非常高，可杭州動物園不僅未在第一時間跟大眾示警，居民接連直擊金錢豹，並拍下照片反映後，杭州動物園還矢口否認有動物逃脫，一直到前（8）日上午才臨時宣布關園，聲稱園區發生「安全問題」。

關園後，杭州動物園依舊不願說明詳細情況，面對外界質疑，園方不停打太極、迴避問題，直到當日下午，當地政府證實有3隻金錢豹逃脫後，園方才不得不承認事實，於傍晚發出致歉聲明，表示「我園將引以為戒，切實履行企業安全生產的主體責任，積極配合相關部門進行事件調查處置，全力追回在逃兩隻未成年金錢豹，竭盡全力做好後續工作」，同時還詭辯「事件發生初期，考慮出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公佈引起恐慌，才未及時公佈有關信息」。

消息一出，由於事態嚴重，居民身處危險之中，當地政府因此相當重視，杭州市公安局富陽區分局遂緊急立案調查，於今（10）日將杭州動物園法定代表人、總經理張德全等5人採取刑事強制措施。

(中時新聞網)