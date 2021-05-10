全世界投資人都好奇，到底晶片短缺的這把火，會給汽車製造業者帶來多大傷害。本周，日本主要車商，包括豐田，本田與日產都要陸續公布財報，或許到時就可了解，目前車用晶片供不應求下，還會影響全球市場多長時間。

過去一陣子，因為電動車需求大增與美國尚未鬆綁對中國大陸科技制裁，加上新冠疫情來湊熱鬧。同時，全世界晶片生產重地美國德州大停電，還有日本車用晶片主要製造商瑞薩電子 (Renesas Electronics)慘被祝融侵害下，全球汽車製造商都不得不調整產線或者乾脆停產。因為，手頭上已經沒有足夠的車用半導體可使用。

2020年新冠疫情爆發後，全球車廠一片倒，好不容易下半年的需求回溫，不過，車主現在對汽車強勁買氣，原本是好事一樁，但反而變成車商的夢魘。因為缺少關鍵零組件，無法準時交車，進而影響銷售業績，同時，獲利也可能被拖累。

不過，供需嚴重失衡下，美國車市甚至出現一片漲價風，這對苦於產能無法達標的車廠，無疑是一個雪中送炭好消息。

市場預估，截至3月底的2020財政年度，全球2020年銷售量最高的日本豐田汽車，營業利益可能會短少12.5%，達2.1兆日圓約193億美元。

不過，在2021財年，豐田的本業獲利數字可能將反彈至2.6兆日圓。

豐田獲利雖因晶片不足而傷到，但與其它同業相比，或許是自己車用半導體庫存控制得宜，才能避免有更大損失。

至於本田汽車，市場預估其營業利益將減少11％達5600億日圓，而日產汽車預計將從更早一年的虧損405億日圓，擴大到虧損1420億日圓。

幸運的是，本田2021財年的本業獲利應可上看7910億日圓，同時，日產搞不好還可轉虧為盈達到1,410億日圓。

11日日產，12日豐田，14日本田，都將陸續公布最新財報數字。

(時報資訊)