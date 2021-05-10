現在比特幣在收復6萬美元大關上雖仍陷入苦戰，但Morgan Creek Capital Management創始人兼投資長尤斯科（Mark Yusko）卻給出比特幣可望在5年內站上25萬美元的樂觀預測。

尤斯科表示，其關鍵在於比特幣的意義，遠遠超出作為一種價值的象徵，這是許多投資人所忽視和低估之處。

尤斯科在接受媒體訪問時表示，這是有關於網路接受度和使用率的提升，「這是一個網路，而這個網路正以倍速在增長。這是史上最快達到1兆美元市值的網路，之前FAANG（臉書、亞馬遜、蘋果、網飛和Alphabet谷歌）花了15到20年時間才達到」。

尤斯科將比特幣視為黃金的等值物，並看好其5年內漲至25萬美元。他認為如果黃金的貨幣價值達到4兆美元，那麼該數位黃金的市值也應該達到這個數字，也就是每一枚比特幣的價值將達到25萬美元。

他表示，比特幣是運算能力的一種技術演進，不會消失不見。這是一個強大的運算網路，將成為價值網路（The Internet of Value,IoV）的基礎協定。

今年不僅僅比特幣大幅上漲，萊特幣（Litecoin）和以太幣價格都以3位數的速度飛漲，而狗狗幣（Domecoin）今年更已飆升逾 13,000%。

比特幣價格今年以來上漲98%，上個月從6萬多美元的歷史高點回落後走勢陷入震盤，目前漲1.5%，報59230.89美元。

周一以太幣價格漲破4000美元大關，為連續第三個交易日創下歷史新高，目前漲4.76%，報4052.13美元。

(時報資訊)