台灣線上零售業龍頭-富邦媒momo(8454)4月合併營業收入為58.03億元，年成長20.28%，再創歷年同期新高，由於5月有母親節及momo「5購好買季」承接買氣，可望成為營運成長動能。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，4月合併營收約58.03億元，較去年同期成長20.28%，再創歷年同期新高，累計1至4月合併營收約241.64億元，年增21.24%。

富邦媒表示，4月成長動能其一來自流行服飾、按摩器材、健身器材等買氣夯；其二3C新機話題不斷，包括iPhone 12推出吸睛度爆表新色、momo與OPPO進駐微風松高戶外廣場舉辦新機Reno5 Z快閃店活動，以及三星M系列入門新機Galaxy M12發售等，受惠新機購買潮也帶動行動周邊商品的買氣。

就各業務來看，4月網路購物業績年增23.3%，業績佔比持續超過90%；網購品類表現則以流行精品最為突出年增近40%，另外健康休閒、3C家電也繳出亮眼的銷售成績；行動購物業績相較去年同期成長34%，在網購業績佔比約達76%。

momo持續精進全台配送服務實力，在倉儲建置上，今年預計將新擴建10座衛星倉，並希望在中部地區建立主倉，同時強化「南台灣電商物流網」的布建，從年初永康物流中心啟用營運；南區大型物流中心也將於第二季動土、第四季上樑，預計於2023年完工加入服務的陣容。

(時報資訊)