近日台股人氣居高不下，加權指數、成交量皆創下新高紀錄。根據中華經濟研究院「國人安心樂活享退調查」顯示，65歲以上未退休的人，以股票做為主要理財工具的比例高達6成。但退休後需要的是更進一步的財富風險管理，國泰世華銀行信託部協理趙子仁建議，資深存股族可考慮運用信託專款專用的特性，成立「股利贈與信託」將配息傳承給子女，信託期滿後股票則返還給自己以備不時之需，達到養老、傳承兩全其美的目的。

退休後無論選擇入住長照機構，或是在宅安老，一旦需要他人照顧時，金流越清楚，越能避免家庭無謂的紛爭。因此，可以將手上的股息，成立自益型的「安養信託」，約定未來需要固定支付安養金的金額和對象，由受託銀行直接從信託專戶中撥付，確保自己的錢用在自己身上。已經撥入信託專戶的錢，也可以透過資產配置購買孳息穩健的金融商品，例如高評等的海外債券或基金，讓養老金不會因為通膨縮水。

如果養老金已經充足，就可以考慮運用「股利贈與信託」將股息移轉給子女。持有大量股票的長者，大多會考慮分年贈與給子女，但也擔心太早分財產，留給自己的錢有可能不足。而本金自益、孳息他益型的「股利贈與信託」好處之一就在於，僅將股息贈與給子女，待信託期滿後，股票仍會返還給本人。

假設分三年將長期存股的孳息，直接換成現金贈與給孩子，超出免稅額的部分贈與稅至少為10％；但若成立三年期「股利贈與信託」，一樣是分三年贈與股息，成立信託時就必須一次性繳納贈與稅。但因為股票未來的配息尚未公告，所以國稅局是以郵局一年期定儲固定利率複利(目前為0.78％)折算現值計算贈與稅。也就是說，如果實際上每年的配息率大於郵局的定儲利率，由於「股利贈與信託」的股利價值被壓縮，就能合法節省贈與稅。

辦理「股利贈與信託」時也要留意，若持股公司已揭露配息資訊，或委託人對公司盈餘分配具有影響力時，則可能被國稅局以實質課稅原則，被認定不適用信託贈與的課稅方式。不妨趁著景氣復甦時期，將安養自己與傳承子女的「終生」大事，交給專業信託更能獲得保障。

(時報資訊)