10日日股早盤走高，因為美股大漲，為正在等待本周重量級日企即將公布財報的投資人，增添不少信心與鼓舞。日經225指數收29,518.34點，上漲160.52點，漲幅0.55%。東證股價指數收1,952.27點，上漲19.22點，漲幅0.99%。

美股前個交易日中，道瓊與標普500指數又創新高，因美國就業市場仍不振，投資人猜測美聯準會為救景氣，將不會突然升息，因此股市還是可保有大量資金活水。同時在7日，美國10年期公債殖利率降至兩個月新低約1.469％位置。

三井住友DS資產管理認為，美股的上漲動能就是來自市場認為，低利率環境可望再維持一段時間，因此，日股也受到激勵走高。不過，投資人也正靜待本周一些汽車大廠財報結果，特別是想知道晶片短缺對產線的最新影響。

日本汽車製造業者將在本周公布財報，11日由日產打頭陣，12日的豐田，軟銀也同一天將出財報。豐田漲1.7％，日產漲4.39％，同時，軟銀集團也漲1.7％。

日本製鐵漲5.26％，因上周的年度財測高出市場預估值。同時，鋼鐵族群受到激勵，一度也漲4.68％。同業JFE控股與大同特殊鋼分別漲7.21％和6.08％。

在年度營業獲利財測未達外界預估值後，日本郵船跌3.18%。航運業大跌3.24%，是全部產業中下跌最多的。

(時報資訊)