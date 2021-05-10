記憶體廠華邦電(2344)2021年4月合併營收續創歷史新高，達83.05億元，較3月增加4.24%，較去年同期增加90.98%。

華邦電單月營收連續第二個月創下新高紀錄；本季產品可望持續量價俱揚，有利單季營收再創新高，加上漲價效應，本季獲利可望比上季持續成長。

華邦電於先前法說會表示，市場需求強勁，第二季漲價效益可望更為明顯，並預期供給吃緊的情況，將持續至下半年。

華邦電子第一季合併營收再創新高，受惠產品價格上漲，毛利率勁揚至37.56%，稅後純益15.86億元，季增約3.5倍，每股純益0.4元，創下近10季以來新高紀錄。

第一季記憶體市況續熱，華邦電第一季營收213.25億元，季增4.79%，年增84.65%；毛利率37.56%，季增7.16個百分點，年增13.43個百分點；稅後純益15.86億元，季增3.5倍，較去年同期轉盈，每股純益0.4元，單季就賺贏去年全年的EPS 0.33元。

華邦電2021年1至4月合併營收為296.30億元，較去年同期大增86.38%，除了受惠記憶體市況熱絡，加上子公司新唐科技於2020年9月1日完成對日本Panasonic Corporation半導體相關事業之併購，該事業併入公司合併財報挹注。

(時報資訊)