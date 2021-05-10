鼎炫-KY（8499）盤後公布第一季財報，2021年第一季合併營收為新台幣5.84億元、稅後淨利1.79億元、每股稅後純益達3.14元，主要受惠旗下EMI材料事業業務動能持續，NB、平板等材料應用需求隨著全球遠距辦公、教學需求而持續保持良好銷售表現，另衡器事業國際訂單陸續回溫，進一步帶動集團整體營運持續向上成長，不畏適逢農曆春節工作天數較少，今年首季營運獲利表現繳出歷年同期新高。

鼎炫-KY表示，集團仍持續投入多款EMI材料研發銷售，有助於開拓更多元的應用領域，並致力滿足不同應用領域之客戶針對材料用量、規格、精細度等高度產品要求，有助於奠定集團良好市場競爭地位、深化於EMI材料市場占有率，以及強化客戶黏著度等表現，不僅如此，集團持續精進旗下兩大業務生產自動化效益、擴大接單動能以創造更為亮麗之經濟規模展現，並同步嚴格控管成本及費用支出，進一步優化集團業務結構，挹注2021年第一季整體獲利能力提升。

鼎炫-KY同時公布4月營收，亦創下同期新高紀錄，4月合併營收達新台幣2.07億元，受惠全球居家辦公、遠距教學等生活型態帶動NB、平板市場拉貨需求持續延燒，在終端通路庫存水位偏低下，加上主要美系客戶新產品上市，推升客戶材料訂單拉貨力道，另衡器事業全球客戶訂單陸續回溫，係挹注4月營收較去年同期的1.84億元成長12.62％，並改寫歷年同期新高紀錄。

(工商 )