台積電在先進製程技術領先三星，日媒分析三星落後關鍵，在於爭取半導體重要設備時失去先機，同時近期資本支出不如台積電，而三星與台積電的技術差距可能導致iPhone與三星手機出現性能上差異，進而出現獲利下滑風險。

據日經亞洲評論報導，台積電與三星在晶圓代工上競爭激烈，但三星在5奈米良率無法迅速提升的狀況下，落後台積電數個月才開始量產，導致彼此的技術差距越拉越大。

報導指出，半導體設備搶購潮是造成三星發展進度不如預期的另一原因，尤其去年底EUV極紫外光微影設備搶輸台積電，在三星副會長李在鎔緊急出訪後，機台數量雖有增加，但技術面仍趕不上台積電。

除此之外，台積電宣布接下來3年將投資1000億美元擴產，以解決晶片短缺狀況，然而三星今年雖有400億美元投資計畫，但著重在DRAM記憶體晶片上，整體規模不如專精晶圓代工的台積電。

三星在先進製程技術的上的落後，可能影響自家的手機業務，三星與台積電的技術差距可能發展成三星手機與蘋果iPhone的性能差距，進而影響三星的利潤。

另外，超微、蘋果等美國大客戶都與台積電合作，台美在半導體產業上聯手對抗大陸，而韓國卻採取兩邊都不得罪的策略，恐怕會因此受到孤立。

(中時新聞網)