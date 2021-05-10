網友匿名爆料，指出國軍的供餐竟出現美國豬肉。(資料照／翻攝自靠北長官3.0 by 2020 臉書)

（圖／呂謦煒提供）

蔡英文總統去年8月宣布開放萊豬進口，前國防部長嚴德發曾表明國軍以食用國產豬為原則，卻被踢爆外包裝標示為台灣豬肉的豬排，內包裝標示產地卻為美國。而國防部送立法院的專案報告書中也顯示，軍方自109年2月26日開始採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至111年。前國民黨青年團總團長、現任高雄市前鎮區青工會長呂謦煒痛批，三軍統帥蔡總統，妳知道國軍弟兄在吃美豬嗎？他質疑，這根本是「假台豬」，國軍弟兄的「選擇自由」又在哪裡？

呂謦煒指出，還記得去年12月，蔡總統臉書言猶在耳：「我們會做好嚴格把關，落實進口豬肉查驗、貨號源頭管理、豬肉產地標示，讓大家不論在小吃攤還是大賣場，都能判斷豬肉的來源，有充分的選擇自由」，3月視察基隆時，還曾說「吃飽吃好，才有力氣保家衛國」。國軍吃到了美豬，這算「吃飽吃好」嗎？

呂謦煒痛批，外包裝標示台灣豬肉，內包裝卻寫產地是美國，這證明豬肉產地標示根本淪為虛設，根本無從判斷豬肉來源。說好的「嚴格的把關」呢？嚴德發都曾說過國軍會優先使用國產豬肉，不到半年全跳票，國軍弟兄們根本無從選擇自己要不要吃美豬，就被強塞進肚子裡。到底現在國軍已經吃了多少美豬了？上到總統下到國防部，難道就這樣放任國軍吃到假台豬嗎？

呂慶煒感嘆，還記得蔡英文總統在春節視察國軍各部隊，甚至還曾去買力挺國軍的愛國飲料，並說「期待重視國防、力挺國軍」。蔡英文總統作為三軍統帥，力挺國軍的做法就是讓國軍吃假台豬嗎？台灣豬的品質不是最好的嗎，為什麼國軍部隊還得吃美豬？

呂謦煒強調，國防部強調國軍吃的全都是不含瘦肉精的美豬，但是口口聲聲說國軍吃國產豬，最後卻吃到假台豬，這並沒有改變「食品詐欺」的事實。這也同時證明，蔡英文政府從去年力推台灣豬標章，號稱國軍跟校園營養午餐都會吃國產豬，說會給人民選擇自由，全都是一場騙局！蔡政府欺騙民眾不意外，但竟然連國軍弟兄都敢騙，讓國軍吃到假台豬，「力挺國軍」的蔡總統，是不是該出來講講話？

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(中時新聞網)