氣象局今天說，由於1000公尺左右高空為偏西南風，過山沉降造成台東大武瞬間溫度達攝氏36.4度，達高溫黃燈標準；西半部因天氣晴朗，仍對台南、高雄等6縣市發布橙、黃燈資訊。

中央氣象局下午更新高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市近山區或河谷可能有38度極端高溫出現，南投縣、屏東縣近山區或河谷有連續出現36度高溫，皆為橙色燈號；嘉義縣市近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上。

此外，氣象局指出，因東南部地區已有焚風發生，台東縣列高溫黃燈，氣溫達36度以上。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今天近地表為南風、約1000公尺高空為偏西南風，因此過山沉降的影響造成台東大武瞬間溫度升至36.4度，達高溫黃燈標準，但隨後不久已經下降約1度左右。

林定宜說，統計今年以焚風造成的溫度觀察，以今天36.4度最高，前一次焚風影響是在3月28日最高，同樣在台東達34.1度、未達高溫標準。

林定宜解釋，其實春天之後若有西南風或偏南風，台灣東南部就容易發生焚風的現象；此外，若有颱風帶來的西南風，過山後水氣減少，也可能造成焚風；焚風會短時間造成溫度高升，接著再逐漸下降。

(中央社)