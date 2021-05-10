縣府計畫在新竹地檢署後方的機關用地，興建新竹縣立總圖書館，教育部2019年核定總經費4億元，縣府為打造全縣最好的圖書環境，成立圖書館委員會，並將預算總經費加碼至6.8億元，近期將把總圖工程上網招標，期2023年底前能完工啟用。

縣長楊文科指出，新竹縣總圖書館選址在竹北市自強段機十用地，鄰近改造完成的東興圳一期，整體規畫設計能呼應在地紋理，連結竹北重要綠廊及藍帶景觀，總圖戶外也加強親子遊憩共融空間，完成後將成新竹縣獨有會「呼吸」的圖書館。

文化局長李安妤表示，縣立總圖2019年獲教育部核定4億元，中央補助2.8億，在議會支持下採逐年編列增編到6.8億元，1月在縣都委會都市設計審議中通過細部設計審查，3月完成公開閱覽程序，近期將進行工程發包，工期640日曆天，最快2023年底前完工。

新竹縣總圖總面積1萬3000平方公尺，為一座地下2層、地上4層的建築，規畫讀者服務、推廣服務空間，包含250席多功能展演廳、特展空間以及委外經營、公共服務空間與地下停車、行政辦公室、戶外開放空間等，全館預計容納藏書量50萬冊。

總圖緊鄰東興圳旁，整體設計將串聯水圳綠意，打造會呼吸的圖書館，預計規畫面向自強三路側，基地右側臨莊敬南路側設置路面停車場，以符合在地停車需求。

李安妤說，為打造全縣良好圖書環境，縣府去年籌組圖書館委員會，縣長楊文科裁示協助建置竹東和新豐分館，目前正籌備用地和經費，但縣府財政有限，已請公所提計畫，將協助向客委會爭取補助經費。

(中時 )