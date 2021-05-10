新北市與國有財產署合作，在土城暫緩發展區推「明德段27地號國有土地招商案」，盼發展當地新商圈，供運動用品店、生活百貨、安養中心等業者進駐，歷經約5個月的招商，未料2月底截標卻乏人問津，最終流標作結。

土城明德段土地佔地約559坪，位在捷運板南線海山站、土城站及萬大線二期LG10站中心點，鄰近土城醫院、國道3號、台65快速道路，交通便捷，由於暫緩區周邊住宅已陸續完成，人口預期會快速增長，新北市府與國產署合作推動招商案，盼比照樹林秀泰、新莊宏匯成功模式，打造全新商業中心，帶動周邊發展。

招商案以設定地上權方式推動，提供廠商50年興建營運，最久可租70年，開發權利金為1.2億元，去年10月底上網公告招標，今年2月26日截標，但廠商投標數掛零，原本市府預期的生活百貨業者都無人來投標，最終流標，情況慘烈。

市議員廖宜琨、江怡臻表示，近年來前瞻預算停車場等公共工程也頻頻流標，主因就是去年編列預算未考量原物料上漲問題，這部分市府一定要做調整考量，土城明德段招商案區域發展潛力強，也盼新商圈的發展項目能吸引外地客消費，刺激商圈買氣。

經發局長何怡明表示，流標原因主要是招商案土地的量體面積不夠大，廠商評估後可能覺得沒有投資報酬，成本回收效益不大，不過市府也希望招標案的第一優先是百貨或3C類型的主題式賣場，盼與鄰近的日月光廣場做出區隔。

何怡明補充，目前已經跟潛在廠商接洽，雖然調整土地面積的可能性不高，但市府也在針對投資金額等項目與國產署討論，調整招商文件，並在今年6月上旬重新上網招標。

(中時 )