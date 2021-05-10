京城建設4月營收5.62億元 年減34％ 16:112021/05/10 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城建設（2524）10日公佈4月營收約5.62億元，年減34.78％，由於去年的基期較高，累計今年前4月營收20.27億元，比去年同期的25.88億元，年減21.68％。 京城建設發言人周敬恆10日指出，由於去年的基期實在太高了，因此，光是靠餘屋銷售，「這樣的表現，也算不錯了」。 他說，今年4月營收貢獻主要來自兩大樓成屋，各有2.7億元和1億元的貢獻。 台積電4月營收1,113億元 年增16％ 《半導體》家登4月營收年減3成 前4月增15％ (工商 ) #月營收 #京城建設 #基期 #公佈 #累計今年前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》宅經濟拉升 統振4月營收月增3.76％ 08:532021/05/10 財經 台積電四月營收1113億 月減13.8％ 14:182021/05/10 財經 東陽4月營收報喜 成長44％ 08:532021/05/10 財經 《汽車股》東陽AM、OEM雙成長 4月營收年增44％ 08:542021/05/10 財經 AM事業回神 東陽4月營收大增44％ 09:392021/05/10 財經 友達4月營收月減3.6％ 14:502021/05/10 財經 《電機股》力達-KY4月營收年增13.7％ 09:102021/05/10 財經 《電機股》工業產品需求不墜 時碩4月營收年增43.51％ 08:202021/05/10 財經 中鋼4月營收369.06億 年增45.10％再創單月新高 14:512021/05/10 財經 去年基期低 客思達-KY4月合併營收年增34％ 12:162021/05/10 財經 喬山4月合併營收年增36.32％ 商用產品營收年增87％ 11:472021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 三星先進製程遭台積狠甩腦後 日媒曝：做錯2件事 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 陽明股價超車萬海 新航運股王登基 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。