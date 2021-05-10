京城建設（2524）10日公佈4月營收約5.62億元，年減34.78％，由於去年的基期較高，累計今年前4月營收20.27億元，比去年同期的25.88億元，年減21.68％。

京城建設發言人周敬恆10日指出，由於去年的基期實在太高了，因此，光是靠餘屋銷售，「這樣的表現，也算不錯了」。

他說，今年4月營收貢獻主要來自兩大樓成屋，各有2.7億元和1億元的貢獻。

(工商 )