橘子集團（6180）10日公告4月營收達7.5億元，較去年同期略減新台幣7仟萬元，年減8.5％，月減24％。橘子表示，主要是因為《天堂M》職業優化「暗黑法師」於4月28日推出，對營收貢獻有限，且因《新楓之谷》新職業「墨玄」改版效應堆疊，上月份基期較高，其他遊戲無重大改版活動所致。

橘子指出，4月市場新上市競品競爭激烈，然因《天堂M》長期核心玩家存留率高、營運團隊調度得宜，營收及活躍玩家數表現仍相對亮眼，加上《新楓之谷》成長力道持續強勁，累計今年前4個月營收達新台幣38.6億元，與去年同期累計營收相當。

回顧4月，手遊《新楓之谷》的IP聯名活動以及《天堂M》改版效益佳，推升集團營收；橘子支付受惠於母親節檔期及通路行銷活動，4月交易額較上月成長2倍、新會員數月增52％、在7-ELEVEN的單月交易額再創新高。平台導流策略亦初顯成果，4月份橘子支付活躍用戶中，綁定beanfun! ID的用戶已達9成，而有閑電商訂單中有46％直接來自beanfun!平台。

展望5月，《新楓之谷》、《月光雕刻師》、《天堂REMASTERED》等改版活動陸續上線，加上母親節檔期繼續帶動橘子支付與有閑電商交易量，可望穩健提升營運動能。

(工商 )