在供應緊縮之際，投資人看好需求仍將持續升溫，周一銅價在倫敦和上海市場均創下歷史新高。

倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅稍早前站上每公噸10,747.50美元，再創歷史最高價，目前價格雖回落至每噸約10,694美元，但仍上漲2.7%。

上海期交所交易量最大的6月期銅合約價收漲4.8%，為每公噸77,720元人民幣（約12,094.62美元），稍早前一度觸及78,270元人民幣，刷新歷史高點。

倫敦金屬交易所期銅價格在上周五改寫2011年2月創下的歷史高點（10190美元），進一步為市場帶來提振。

隨著全球經濟從疫情中復甦，以及對綠色能源產業的投資增加，投資人看好市場對銅材的需求將進一步升高。此外，銅精礦市場供應吃緊，亦使銅價獲得支撐。

Kingdom Futures董事Malcolm Freeman表示，隨著復甦成為全球話題，以及基於對各類金屬的需求，銅價正持續走高。就技術面來看，LME期銅價格可望上探11,000美元。但他也表示，企業不會以這種價格進貨。

(時報資訊)