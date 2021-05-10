近期股市資金轉進價值股，帶動STOXX全球寵物照護指數衝上歷史新高。法人指出，在少子化、老年化的世代轉變下，飼養寵物比重正逐年攀升，寵物相關的必需、非必需性消費水漲船高，成為一股「剛性需求」。據統計，未來3年，全球寵物產業獲利年複合成長率上看13.4%。第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪認為，寵物「剛性需求」爆發，投資價值不言而喻，不僅具有價值股的特性，同時擁有成長股的潛力，值得投資人中長期關注。

許書豪表示，寵物產業主要包括：寵物基本生活所需的食用品、補充品、零售平台、疫苗、藥品，及醫療服務、醫材設備等，種類項目多元。過去在人口增長紅利時代，較少受到關注，但隨著少子化、老年化世代轉變，逐漸吸引投資人目光。尤其去年受到疫情影響，民眾被限制無法自由外出，待在家中的鬱悶日子便激起寵物陪伴的需求。以美國為例，全年寵物數量大增330萬隻，加上擔心寵物斷炊而大量採購食用品的需求，讓去年寵物產業收入增長63%。

許書豪指出，美國寵物市場規模最大，且發展健全，現在家戶飼養比重已達68%，約8500萬戶，而這股風潮正席捲全球。特別是中國，在經濟起飛、年所得提升、人口結構轉變與都市化發展下，寵物市場正進入激增期，提供業績成長的新動能。

第一金全球Pet毛小孩基金的持股，醫療保健占比達4成，核心消費也約占4成，前10大持股包括COLGATE-PALMOLIVE CO、Zoetis Inc、Chewy Inc、IDEXX Laboratories I、Nestle SA-REG等。持股比最高的COLGATE-PALMOLIVE CO高露潔-棕欖，是全球家庭與消費性產品，該公司首季的EPS為0.8美元。

(時報資訊)