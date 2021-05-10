昔新加坡三大美人之一的郭妃麗，2012年嫁給大10歲的澳洲富商David Cox後，就逐漸淡出演藝圈，3、4年前才開始偶爾接戲，不過她仍會透過社群網站分享近況，47歲的她保養得宜，外表和身材都完全看不出年紀，依舊氣質出眾。

郭妃麗2012年和大10歲的澳洲富商David Cox結婚後，就鮮少有幕前工作，不過她仍會透過社群分享生活點滴，47歲的她多年來美貌幾乎沒太大變化，和年輕時一樣氣質優雅，身材更是好到沒有一絲贅肉，歲月根本沒在她身上留下痕跡，讓網友都驚豔不已。

郭妃麗年近半百身材依舊纖細。(圖／翻攝自郭妃麗IG)

郭妃麗臉蛋和身材都保養得宜。(圖／翻攝自郭妃麗IG)

郭妃麗1995年以模特兒身分出道，之後拍了不少膾炙人口的作品，憑著《東遊記》中的牡丹仙子一角為人熟知，之後在2003年版本的《倚天屠龍記》中，飾演張無忌的媽媽殷素素，因古裝扮相非常出眾，更被譽為美過高圓圓、賈靜雯，被稱為「古裝仙子」。

不過她2012年閃嫁大10歲的澳洲富商David Cox，雖然男方大她10歲，還有過一段婚姻，讓外界都相當不看好兩人，不過兩人多年來恩愛如昔，郭妃麗更曾在採訪中表示，如果滿分100分，她會給老公打99分，因為最重要的是，老公很尊重她的演藝事業，她想拍戲或做其他事情，老公都不會反對，百分百支持。

(中時新聞網)