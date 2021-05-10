新台幣匯率今(10日)升勢強勁，早盤一度升值1.68角，終場收在27.816元兌1美元，升值9.2分，創近24年新高。

新台幣早盤以27.820元兌1美元、升值8.8分開出，盤中一度觸及27.740元兌1美元，升值1.68角，盤中最高來到27.74元兌1美元，最低為27.82元兌1美元。

今日的新台幣匯率收盤27.816元，為1997年7月以來的新高價，再前一個高點為1997年6月30日的收盤價27.812元。

股匯今日走勢不同調，台股早盤以17274.23點開出，下跌10.77點，盤中指數震盪逾百點，收盤以17235.61點作收，下跌49.39點，成交值4902億元，三大法人賣超8.86億元，其中外資及陸資賣超25.90億元。

美國上周非農數據遠遜於市場預期，市場對於通膨上升、美國聯準會(Fed)調整利率政策壓力降低，美元指數持續下行，新台幣匯價自4月突破28元關卡後，10日續寫近24年新高，讓27元常態成形。

匯銀主管分析，除了美元指數持續下行，象徵美國聯準會與美國財政部聯手為通膨降溫，加上台灣出口表現持續創佳績，不少出口商滿手美元貨款，隨時等待時機進場拋匯，並在台灣央行趁3月底外資匯出，放手尾盤調節作價，讓新台幣匯價回歸市場機制。

此外，台灣這次被列符合美國匯率操縱國資格，顧慮10月美方將公布下半年匯率報告，為了避免節外生枝，應該不會重回過去尾盤進場調節的手段，可能讓新台幣27元常態短線維持下去。

(中時新聞網)