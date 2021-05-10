高市觀光局力推「十面埋伏單車遊」祭出10條路線遊程，高市觀光協會理事長劉坤福（左一）、觀光局副局長邱俊龍（中）一同出席宣傳。（柯宗緯攝）

高市觀光局舉辦「十面埋伏」單車活動，10日宣布活動報名開跑。（柯宗緯攝）

高市觀光局力推「十面埋伏單車遊」祭出10條路線遊程，包辦山海河港，號召喜歡運動的民眾及車友參與，搶攻後疫情國旅商機，10日找來自行車國手黃亭茵站台。特別的是，還為2022台灣燈會暖身，規畫串連亞灣、衛武營「雙主場」的單車路線。

今天觀光局在新光三越三多店外舉辦宣傳記者會，邀來高雄觀光及商圈公協會大老參與，包括高市觀光協會理事長劉坤福、高市旅館公會理事長周文彬、高市旅行公會理事長吳盈良、大高雄商圈總會理事長劉昭智等人。

觀光局長周玲妏表示，近年環保意識崛起，加上隨處可見的公共自行車YouBike，最適合遊客來到高雄以單車深入大街小巷探索高雄；今年度單車活動，不只有大型千人單車活動及區域精緻深度遊，更加碼推出玩家路線挑戰東高雄山區景點。

觀光局副局長邱俊龍指出，這次是「十面埋伏」規模最大、最多路線的一次，首場5月16日「鳳山藝文綠廊道單車遊」開跑，報名費每人250元，推出團報優惠6人成團每人100元，還祭出最新iPhone12夢幻紫抽獎。

邱俊龍提到，首場鳳山場從鳳山衛武營都會公園開騎，最終場行經亞洲新灣區，呼應著2022台灣燈會在高雄的兩大主場地。另外，配合交通部自行車旅遊年活動，在6月3日世界自行車日當天也將與全台好手接力騎乘台灣自行車環島路線，完成全台串聯任務。

觀光局也將與各區域旅遊平台合作串接提供服務，在最終場「大高雄綠園道單車遊」則與各地商圈合作，另有東高雄、岡山、林園、茄萣等地旅遊平台加入，未來將持續推動並發展成常態，且具特色套裝遊程，帶領旅客深度探索更多元的高雄。

(中時 )