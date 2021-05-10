安安（化名）在公益早餐店為客人遞上早餐和飲料（戴上容攝）

少年培力園和弘爺漢堡聯名早餐店開在泰山區民生路12號（戴上容攝）

豪豪17歲時犯下殺人棄屍案，被法官判處6年刑期定讞，豪豪在牢中徹底反省，假釋出獄後想找份正當工作幫助住院的爸爸，更生少年關懷協會於泰山區開設「弘爺漢堡泰山公益早餐店」讓豪豪圓夢，協會秘書長江元凱表示，協會媒合更生少年們培養一技之長外，也推出100元愛心待用餐，讓弱勢兒有頓溫飽。

「弘爺漢堡泰山公益早餐店」10日上午於泰山民生路熱情開幕，立委洪孟楷、新北市議員宋明宗、泰山區長林慶豐等人都到場，近10多名更生少年、少女們在廚房忙碌著張羅餐點，弘爺公司董事長許倉賓宣布捐500份待用培力餐給鄰近義學國中、小學的弱勢學生，氣氛溫馨。

負責內場炒台的豪豪說，奶奶在他13歲時去世後，同學常嘲笑他沒有家人又窮，因此他慢慢走偏，17歲時，他和友人失手犯下了「殺人棄屍」的滔天大錯，被法官判處6年刑期定讞，後續進到少年觀護所、明陽中學，今年因表現良好假釋出獄。

出獄後，在家人關心下，豪豪到便利商店擔任大夜班的工作，然而大夜班工作日夜顛倒，無法照顧臥病在床的父親，因此豪豪一直很希望能夠找份日班的工作，恰巧遇上「弘爺漢堡泰山公益早餐店」籌備開幕，豪豪二話不說投入早餐店的行列，更以擔任店長為目標。

更生少年關懷協會秘書長江元凱表示，感謝弘爺公司董事長許倉賓的支持，不收價值百萬的加盟金外，還親自傳授製作餐點的秘訣，另外，協會在泰山弘爺店推出「百元待用餐」，弱勢童及少年只要透過培力園和學校所提供的口頭密語點餐就可以飽餐一頓，藉此回饋社會。

「給魚不如給釣竿，給釣竿不如教他做釣竿」少年培力園主任莊宛蒨說，希望少年經營的公益早餐店，能成為一間有溫度的少年職培店，未來計畫成立「未來咖啡」，讓培力少年實踐夢想。

社會局表示，社會局日前透過好日子愛心大平台，媒合新北市林姓宗親會贊助一輛胖卡餐車，讓少年得以培力「貓培你飛雞蛋糕」，現在更成立公益早餐店，使少年一步步圓夢自立。

(中時 )