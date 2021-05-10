華航機組員、諾富特飯店群聚感染事件擴大，但在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」情況，結果在跑公文期間就爆發疫情，指揮官陳時中也坦言，「公文確實不會跑得比病毒快」。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，不如請趙介佑當副指揮官主管公文速度，在民進黨黨證加持下，公文絕對跑比病毒快。

羅智強今(10日)在臉書上發文表示，「公文不會跑得比病毒快？請趙介佑來當副指揮官，主管公文速度」，他指出，諾富特飯店防疫破洞，民眾早就檢舉「混住」情形，但公文速度太慢，還沒處理就爆發疫情。

對於陳時中說：「公文不會跑得比病毒快」，羅智強直言，但民進黨員趙介佑申請到北投老家服役，3天內就跑完公文，公文處理效率之高，連陳時中都得甘拜下風，明明一通電話就能列管諾富特，陳時中非得讓疫情出現破口，才推給公文處理速度，不如讓趙介佑當副指揮官主管公文速度，在民進黨黨證加持下，公文絕對跑得比病毒快。羅智強也在臉書上PO出一張圖，並在圖中寫道，「幹話防疫，公文跑得沒病快」。

網友們也留言回應，「一通電話先下達指令，公文後補就好，咱阿中甩鍋公文慢，令人無法理解」、「所以就坐以待斃，超前部署只是空話」、「要K歌拍GQ他就跑的很快」；同黨新竹市議員林耕仁也在羅智強臉書上留言，「有功時就是超前佈署，被質疑時公文跑得沒有比病毒快，全民都很關心疫情，陳部長能少點話術多點真嗎?」。

公文不會跑得比病毒快？ 請趙介佑來當副指揮官，主管公文速度 諾富特飯店防疫破洞 民眾早就檢舉「混住」情形 但公文速度太慢 還沒處理就爆發疫情 陳時中說： 「公文不會跑得比病毒快」 但民進黨員趙介佑 申請到北投老家服役 3天內就跑完公文 ... 由羅智強發佈於 2021年5月10日 星期一

諾富特風暴延燒！鄭麗文批清零專案「笑死大家的大牙」 轟陳時中：不要大頭病這麼重

(中時新聞網)