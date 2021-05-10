5月的金門，海上藍眼淚大爆發美景之二。（薛子軒提供）

5月的金門，海上藍眼淚大爆發美景之三。（薛子軒提供）

5月的金門，海上藍眼淚大爆發美景之四。（薛子軒提供）

掬起一把藍色的星砂，在薰風輕送的島嶼限定美景中，呼喚散發浪漫和璀璨的空靈。（薛子軒提供）

掬起一把藍色的星砂，在薰風輕送的島嶼限定美景中，呼喚散發浪漫和璀璨的空靈。（薛子軒提供）

掬起一把藍色的星砂，在薰風輕送的島嶼限定美景中，呼喚散發浪漫和璀璨的空靈。（薛子軒提供）

喜歡大海季節美景，相偕來到的追淚人，掇拾與滿天星辰爭輝的藍色螢光。（薛子軒提供）

在曾經烽火的一灣淺水，嗚咽的藍眼淚隨著浪花，席捲一波波的藍光上岸。（薛子軒提供）

5月的金門，海上藍眼淚大爆發。依約來訪的追淚人，在夜空乍現的星輝作伴下，帶著一種期待又感傷的心情，漫步向波光粼粼，藍光閃爍的地方尋去，掬起一把藍色的星砂，在薰風輕送的島嶼限定美景中，呼喚散發浪漫和璀璨的空靈。

坐落在九龍江口，被譽為海上珍珠的金門群島，從上帝不慎遺落的雙手中，掇拾與滿天星辰爭輝的藍帶，撒向百餘公里的蜿蜒海岸線，在曾經烽火的一灣淺水，讓嗚咽的藍眼淚隨著浪花，席捲一波波的藍光上岸。

喜歡大海季節美景，相偕來到的追淚人，凝視著點點螢光將海岸串起一條藍帶子，竟讓多愁善感的海上訪客，頓時翻湧莫名的藍色憂鬱，在個人臉書分享「隨著閃閃藍光，沈澱不知今夕何夕的心情？」

追淚人知道到哪裡找尋它們，在成功、峰上（咕力岸）海灘、尚義海堤和新湖漁港、慈湖沙灘等推薦地點外，有時也可在其它地方來一場不期而遇，更加浪漫和驚喜的邂逅。

金門縣府觀光處旅遊服務中心提供相關資訊，金廈海運旗下的「初日號」5月也推出「尋找海上螢火蟲─金門藍眼淚」主題活動，邀請遊客出海追淚，分享海上極光的旅遊新體驗。

金門縣水試所資深技士黎錦超指出，藍眼淚的形成是每年春夏交替時，以硅藻為食物的夜光藻「渦鞭毛藻」繁生群聚，在海浪的拍打擾動下，散發藍色的螢光點。這種海上奇景在金門早就存在，只是以往關注的人很少，隨著馬祖藍眼淚揚名國際，才跟著受到廣泛注意，成為季節性的觀光賣點之一。

(中時 )