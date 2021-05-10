女星高溜擁有高挑身材與甜美臉龐，25歲的她出道發展成績不俗，不但出唱片，還拍過多部電影、電視劇，微博帳號有高達500多萬粉絲追蹤，而事業蒸蒸日上的她，卻因為去年做了醫美整形，術後鼻頭竟發黑、壞死，因此丟了工作並神隱，直到7個月後的現在，高溜終於現身，在節目上公開如今的樣貌，吐露心情，讓人看了心疼不已。

高溜今年2月在微博po出長文，坦承整形失敗，表示她是在2020年10月透過朋友介紹，飛到廣州接受醫美整鼻手術，希望讓外型更加完美，她說做這決定確實是職業的考量，希望上鏡更美，「我的事業雖談不上大紅大紫，但也順風順水。沒想到這一切因為一次鼻子整形手術而全改變了」。

高溜在事發4個月後，才發文認了做整形手術失敗。(翻攝自高溜微博)

她花了4小時動手術，術後不但沒變美，反倒因為對置入的假體產生排異、發炎反應，雖二次動刀搶救，但又發生反覆感染，致使最終整個鼻頭發黑、壞死，甚至被告知很可能永久毀容，而高溜因為這個意外，兩部新戲被迫停拍，損失片酬40萬人民幣(約台幣173萬)，還要面臨高達200萬人民幣(約台幣865萬)的違約金。

高溜自手術意外後完全停工，據《鳳凰網》報導，高溜前天(5/8)終於現身，接受《七日談》節目專訪，公開的當今的樣貌，以及這些日子的心路歷程，高溜表示自毀容後，她有5個月完全沒工作，也不敢出去吃飯，甚至不敢摘下口罩，幾乎無法正常生活，還得承受網路上的嘲諷批評，讓她一度撐不下去，「要不是有我媽在，可能我也挺不過來」。

高溜公開現況，如今鼻頭已多次結痂脫落，但鼻翼缺損的肉永遠長不回來了。(翻攝自鳳凰網微博)

她坦言手術前眾人都勸她別整，連媽媽都說：「妳都那麼好看了，不要去做了」，但她完全聽不進去，覺得可能是對自己不夠有自信，所以一心想變得更美，覺得很可能是作為一個藝人的「容貌焦慮症」，當時很多人勸她「只要是手術都有風險」，但高溜一點都不怕死，甚至只聽了旁人的經驗分享，就什麼功課都沒做地去動刀，才釀成悲劇。

手術失敗後，高溜表示她整個心態都崩塌了，想法完全逆轉，如今一點風險都不願再去承擔，而她也公布了現在傷口的狀態，已沒有發黑，但高溜表示鼻子是歪的，鼻翼也有所缺損，被問缺了的肉「那個是可以自己再長嗎？」，高溜難過表示：「長不回來了」，只能再透過手術，修復一個形狀出來，而最快要明年才能動刀。

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