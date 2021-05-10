中友時尚藝廊舉辦「情深中友-倪朝龍油畫版畫個展」，這次展覽中也將版畫的每個步驟展示出來，讓觀賞者能了解版畫如何形成」。（馮惠宜攝）

中友時尚藝廊即日起至6月21日邀請藝壇大師倪朝龍舉辦「情深中友-倪朝龍油畫版畫個展」，展出33件油畫及版畫，為回饋社會倪朝龍特別將展出的20件版畫作品全數捐出，且破天荒以6折價做公益義賣，所得將全數捐贈給「財團法人罕見疾病基金會」；他坦言，自己的女兒罹患漸凍症，獲悉中友百貨有公益平台，除降價義賣推廣藝術也捐款助弱勢。

倪朝龍不只是藝術創作家、教育家、藝評家，推展兒童美術教育不遺餘力，更是地方藝術文化的重要推手。他個人致力於油畫、版畫研究創作，得過無數國內外大獎，也先後擔任各大美展評審委員，作品廣受國內外美術館典藏。

倪朝龍甚少在商業藝廊展出，此次因為與中友百貨執董張光貝相識多年，且其子女也曾向倪朝龍學畫，透過不斷爭取，終獲藝術大師首肯還特別以「情深中友」為展覽命名。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友時尚藝廊不斷成長，開辦至今展出不少成功的藝術展覽，從2014年起就不斷與倪教授洽談辦展，倪教授在台灣的藝壇地位之高，以往的展覽都是在國家級藝術殿堂舉辦，經過中友藝廊團隊不斷的邀請，倪教授終於首肯並首度在百貨公司的藝廊舉辦個展，對於中友時尚藝廊來說，真的感到莫大的榮幸。」

中友時尚藝廊自開辦以來，一直響應公益，都會邀請藝術家共同響應公益義賣活動，倪朝龍非常認同中友時尚藝廊的理念，特別將本次展出的20幅版畫全數捐出義賣，而且首度給予豐厚的折扣，除了「媽祖捲軸」之外，其餘畫作全部6折優惠，20幅版畫總價值276萬2000元，折扣後全數售出金額可達166萬2000元，扣除成本後金額將全數捐贈給「財團法人罕見疾病基金會」。

倪朝龍在致詞中表示：「在台中從事教育、藝術工作已經60多年，剛好有這個機會可以為台中這塊土地作一些奉獻，這二天陸續接到多位企業界好友以及藝術家朋友來電表達希望能購買這次展出的全部畫作，我都跟他們說把機會讓給其他人啦！」

他坦言，自己的女兒罹患漸凍症，如果能賣到第二輪的話，他願意再將所得捐給漸凍人基金會。

(中時 )