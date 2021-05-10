女星鄭家純（雞排妹）和網紅陳沂8日深夜開直播正面交戰，吸引1.5萬網友線上吃瓜，陳沂因不滿雞排妹奪命連環叩，直接亮出對方的手機號碼引發譁然，雞排妹隱私雖被迫曝光，但她想出奇招，直接公開完整手機號碼，歡迎大家盡量使用！

8日的直播中，雞排妹想要打電話給陳沂講清楚，不但遭到拒接，還被對方公開手機號碼，她想出以牙還牙的對策，跟陳沂對話：「要不要體驗一下，妳怎麼對人，別人就怎麼對妳？等我跳出畫面看一下妳的號碼。」當她念出陳沂手機前四碼時，對方忽然崩潰大叫，暫時結束「手機號碼大戰」；不過雞排妹還是有些火大，事後在臉書寫下：「不敢接電話後公佈我的電話號碼，但很可惜的是，我平常用兩支手機，影響不到什麼喔。」

經過一夜沉澱，雞排妹在IG透露，室友建議她可以讓網友到誠品買東西時報她的電話，直言自己都這樣享折扣，雞排妹笑稱這是「善的循環」，索性亮出完整手機號碼，表示這支門號不會停用，只會關通話和簡訊功能，「剛升黑卡，大家盡量用」，歡迎各位到誠品消費的時候報這支號碼。

雞排妹、陳沂因都以犀利言詞、大砲作風聞名，兩女日前首度直播開戰，引來1.5萬網友觀看，陳沂在過程中忽然接到一支不明來電，忍不住驚呼：又來了，又打了一個什麼0907XXXXXX，她又要打電話來了，好可怕誰要接她電話，來我的直播跟我正面對決。」除了拒接，甚至直接公開手機完整號碼。

(中時新聞網)