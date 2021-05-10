「刪Q總部」罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟，將造冊3萬多份聯署書送交台中市選委會審核。（陳淑芬攝）

罷免中市第2選區立法委員陳柏惟的第二階段連署，提議領銜人楊文元今天將3萬多份聯署書送抵台中市選委會。台中市選委會總幹事周瑺玫表示，經清點後共32402份，若成案舉辦立委罷免投票，該選區選舉人總數約29萬1122人，推估同意票門檻約為7萬2781人。至於投票時間及方式？她表示，中市選委會回覆中央選委會徵詢，建議採同時舉行、相同投票所的「領，領，投」方案，但須由中選會決定。

中央選舉委員會珍愛藻礁及反萊豬等公投案訂於8月28日，陳柏惟罷免案榮成案是否能結合公投相當引人矚目。周瑺玫指出，中選會曾提出4個方案徵詢台中市選委會意見，包括有「與公投同時舉行」及「不與公投同時舉行」兩部分，在「與公投同時舉行」部分則分為「不同投票所」與「相同投票所」的「領（領公投票），領（領罷免票），投（投票）」及「領（領公投票），投（投票），領（領罷免票），投（投票）」等兩種作業程序等。

周瑺玫表示，台中市選委會基於經費、人力及實務運作的便民狀況考量，建議中央選委會採取「領，領，投」方案，投票的作業方式及時間，由中央選委會決定。

周瑺玫指出，依《公職人員選罷法》規定，立委罷免案的連署人數應為原選舉區選舉人總數10％以上，立委陳柏惟罷免案第二階段連署符合規定的門檻人數是2萬9113人。台中市選委會收件後，交由戶政事務所依規查對外，查對人數結果將提報審議，並陳報中選會審定，如不足連署規定人數，則函請提議領銜人限期補提；如符合連署規定人數，由中選會公告罷免案成立。

周瑺玫表示，立委罷免投票依法須同意罷免票數多於不同意票數，且同意票數須達原選舉區總選舉人總數四分之一以上。該選區選舉人總數約29萬1122人，推估同意票門檻為7萬2781人，但實際投票選舉人數仍須以選委會公告之人數為準。

周瑺玫指出，台中市選委會將依法辦理，例如倘屆時中選會公告罷免案成立後，依法須在公告成案後20日起60日內舉辦罷免投票。

(中時 )