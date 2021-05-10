瓦城泰統集團（2729）4月營收報喜，受惠清明連假與母親節提前慶祝，帶動出遊人潮與家庭聚餐需求，單月營收4.03億元，創下同期新高，年增70.64％，月增8.06％。瓦城今年前4月累計營收16.69億元、年增25.19％。

展望後市，瓦城今年目標展店數突破雙位數，鎖定全台各地商圈，預計開出16家分店，有望持續推升集團營收成長。

瓦城泰統挺過去年疫情挑戰，自站穩腳步到再次加速發展，去年積極擴大開發外帶外送、「wa10瓦城」會員服務及「安心餐廳」高標準防疫作為，持續深獲消費者信賴，追求顧客滿意與安心導向的管理策略，延續首季業績開紅盤，更可望在第二季加速展店後，接力挹注上半年再創佳績。

儘管疫情持續牽動國內市場環境波動，瓦城泰統以深耕市場多年的美味優勢，及高規格的「安心餐廳」措施，提供一致的信賴美味與安心無虞的用餐環境，成功贏得顧客信心；展望後市，迎接五月份「母親節檔期」的消費熱力，除可望再次拉抬整體來客數，集團亦持續於旺季提供優質的外帶服務，今年首次開放「wa10瓦城」LINE官方帳號的母親節套餐預訂服務，隨節日接近，預約訂單陸續增加，截至目前銷售已突破百萬營業額，推升另一波營收成長高峰，帶動上半年營收續創新高。

(工商 )