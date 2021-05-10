東元集團旗下東元精電（8041）預計將於8月登錄興櫃，目前已向證交所遞送公開發行申請。東元精電以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，為東元集團在精密馬達發展、與智慧製造應用、電動載具市場的重要佈局，2020年全年營收年增逾三成，可望成為東元集團的小金雞。

東元精電董事長林勝泉指出，今年第一季營收季增23%，年增65%，主要來自伺服馬達的營收成長，目前已成功爭取到歐、美、日等國際工控大廠的ODM合作，在中國大陸、印度與台灣等市場，也是表現突出。而為了持續深化合作夥伴關係，將著手共同規劃與研發下一代伺服馬達產品，預計於2022年初陸續上市，除了進一步帶動營收成長外，也將陸續打入歐美日等高階市場。

因應各產業發展智慧製造的應用日趨蓬勃，東元精電表示，相關伺服全系列產品，已被廣泛用於智慧製造、工廠自動化設備系統。東元並且發揮集團綜效，搭配東元電機的PLC控制單元、高效變頻器、敏捷驅動器。

應用產業包含橡塑料機器設備、包裝、切割機、各種工具機行業、汽車廠等產業，也包括半導體產業與智慧物流的應用、電子業的PCB鑽孔機台自動化設備、和AMR（Autonomous Mobile Robot）、Cobot協作型機器人等。

展望未來，延續2020年疫情下的歐美市場，居家隔離人數增加，使醫療器材和電磁式模擬負載的運動健身器材需求大幅飆升，相關伺服馬達和驅控裝置成長超過50%，預計於2021年將持續著重醫療及電動載具的應用系列開發，為營收注入新一波成長動能。

(工商 )