受到預售賣出佳績的激勵，華友聯（1436）、隆大（5519）今年營收進補，可望勝過去年，鑫龍騰（3188）則因新案延續銷售，也有機會創高，主要以新成屋和既有成屋的京城（2524）和永信建設（5508）正在力爭突破。

今年營收篤定可以勝過去年的16.31億元，首推華友聯，因為2大樓建案，在房市熱潮的預售階段，就已完銷。

華友聯董事長陸炤廷10日指出，總銷約15億元的大樓建案，從3月開始入帳之後，最晚預估6月底之前，15億元全部入帳完成，至於總銷約11億元的大樓建案，也將從5月到9月認列營收。

法人指出，以入帳和銷售情形來看，華友聯今年的營收大約介於25到26億元之間，至少比去年的16.31億元，年增逾50％，累計至今年4月約8.07億元，年增92.57％。

另一家有機會更勝去年的隆大營建發言人馮淑卿表示，與另2家建商合建的大樓預售案，總銷約22.4億元，隆大占比40％，住家預售已完銷，總體銷率90％，10億元的建案銷售70％，11億元的仁武透天已預售92％，這3個建案都在今年交屋，貢獻營收。

至於總銷約4.1億元的建案二期，已經預售完銷，總銷約11.7億元的建案，持續銷售中，可望今年底入帳。

法人表示，隆大出售苗栗頭份土地，業外收入2.68億元，使得今年前4月營收約16.19億元，年增達130.78％，後續再加上這5個建案的入帳，今年有很大的機會，可超去年的34.09億元。

另一家可望超去年的，則是鑫龍騰開發，公司發言人陳宗燦指出，今年前4月營收約7.12億元，距離去年全年的8.12億元，所差不多，由於今年第二季開始，包括台南的新成屋、高雄仁武透天案、以及小港建案等3個建案，將陸續貢獻營收。

法人指出，總銷20多億元的「領袖特區」，還有30％多的新成屋，可銷售入帳，而總銷約4億元建案還有20多戶可銷售，而總銷約4億多元的建案，如果順利去化，「去年因基期低，今年有很高的機會，可以超越」。

今年前4月營收14.55億元、成長幅度達213.99％的永信建設言人陳怡均，目前在手可銷售入帳的建案，總銷分別是36億元、18億元、以及21億元，合計達75億元。

她說，由於這些建案都是從去年第四季，才陸續成屋進場，加上第一季市場反應不錯，因此，要力拚贏過去年。

京城建設（2524）10日公布4月營收約5.62億元，年減34.78％，由於去年的基期較高，累計今年前4月營收20.27億元，比去年同期的25.88億元，年減21.68％。

京城建設發言人周敬恆10日指出，今年4月營收貢獻主要來自這兩大樓成屋，各有2.7億元和1億元的貢獻，由於去年的基期實在太高了，因此，光是靠餘屋銷售，「這樣的表現，也算不錯了」。

法人說，去年創下歷史新高、營收達86.67億元的京城建設，因為去年基期高，加上並無預售完銷的建案可入帳，因此，只能全力衝刺，要勝過去年，成屋銷售恐要大爆發才有機會。

(工商 )