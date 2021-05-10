連鎖餐飲集團瓦城(2729)受惠清明連假及母親節提前慶祝，帶動出遊人潮及家庭聚餐需求，2021年4月合併營收「雙升」至4.03億元，與前4月合併營收齊創同期新高。展望後市，集團延續「安心餐廳」高標準防疫，並自本季起加速展店，有助推升上半年營運成長。

瓦城公布4月自結合併營收4.03億元，較3月3.73億元成長8.06％、較去年同期2.36億元跳增70.64％，改寫同期新高。累計前4月合併營收16.69億元，較去年同期13.33億元成長達25.19％，續創同期新高。

瓦城表示，集團去年上半年挺過疫情挑戰，積極擴大開發外帶外送、「wa10瓦城」會員服務及「安心餐廳」高標準防疫，下半年站穩腳步再次加速發展，今年首季合併營收以12.65億元改寫歷史第3高，可望在第二季加速展店後，接力挹注上半年再創佳績。

瓦城截至4月底兩岸總店數共138家，包括台灣132家及中國大陸6家。集團規畫今年在台灣加速展店，包括8家瓦城、4家時時香及2家大心，合計新展16家店。中國大陸則暫無展店計畫，聚焦提升同店營收成長率。

瓦城進駐台北誠品生活南西店，5月初開出跨國界南洋料理「YABI KITCHEN」3號店，看好可吸引中山商圈的年輕消費族群，力助業績成長。而集團旗下「瓦城」、「大心」、「時時香」、「非常泰」等品牌亦將同步展店，有望推升集團營收成長。

儘管疫情持續牽動國內市場波動，瓦城迎接5月母親節檔期消費熱力，仍持續提供外帶服務，今年首度開放「wa10瓦城」LINE官方帳號的母親節套餐預訂服務，目前銷售已突破百萬元，成為營收成長另一動能，看好帶動上半年營收續創同期新高。

(時報資訊)