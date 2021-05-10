中保科(9917)智慧防災相關業務持續拓展，4月合併營收為11億7457萬元，年成長4.64%，前4月營收為47億1149萬元，年成長6.6%。

中美貿易戰與疫情，讓台商回台投資，除了帶動蓋廠需求，也讓房市熱潮不退，根據財政部近期公布最新境外資金匯回統計，4月新增37億元。中保科技表示，有些台商家裡會存放現金、珠寶金飾、房地契，又不想租銀行保險箱，因為查看取用都不方便，因此選擇使用金庫，金庫幾乎成為豪宅住戶標配，這段時間金庫詢問量也較之前成長約10倍。

5月份起，中保科技集團代理的餐飲品牌「The Soup Spoon匙碗湯」旗下所有門市啟動「二代店」計畫。中保科技集團中保無限家餐飲公司總經理曾威翰指出，匙碗湯於2020年下半年引進台灣，現因應台灣人飲食習慣與推廣復興航棧品牌，二代店採「一條龍式服務」形式，讓消費者能體驗復興航棧每天工廠直送的新鮮手作健康美食。

(時報資訊)