廣華-KY(1338)公布第1季財報，單季營收17.74億元、年增66.96％，大陸車市持續回溫，廣華-KY多款汽車內飾件的訂單出貨穩定，營業利益為1.02億元，稅後歸屬於母公司淨利為1.15億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘1.37元。

今年第1季大陸車市復甦，廣華-KY多款汽車內飾件的拉貨力道增加，其中，又以日系車貢獻最大，營收占比達7成，而自主品牌車廠客戶占比則自去年同期的2.67％增加至12.03％。三大產品營收分布，塑膠成型、塗裝及轉印零組件的營收比重分別為22.49％、28.87％、35.98％。

此外，公司4月營收為5.58億元，月減20.91％，主要車用晶片短缺等供應鏈影響導致日系車廠遞延拉貨，但年增47.19％；累計前4月營收為23.32億元，年增62.21％。

雖然日本晶片廠火災導致車用晶片短缺，恐造成日系車廠第2季全球產量減少，但大陸日前積極推出2021年全國消費促進月活動持續刺激購車意願，品牌車廠陸續推出多樣化新車款搶占市場，包括本田推出2款全新電動車款、日產新版奇駿首度公開亮相、豐田亦首次發表的純電運動休旅車概念車等，預期將帶動新車銷售市場氣氛持續火熱，對整體汽車供應鏈帶來正面效益。

(時報資訊)